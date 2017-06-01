1 июня 2017, 10:08 Комментарии

В Бишкеке задержаны 33 иностранца, занимающиеся попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Правоохранители провели рейды по выявлению лиц, иностранных граждан, находящихся без регистрации.

По результатам оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками 10-го управления в ГУВД г. Бишкек в районные подразделения были доставлены 33 иностранных гражданина, которые занимались попрошайничеством. Задержанные были дактилоскопированы и сфотографированы. Собранные материалы переданы в районные суды.

За нарушения порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории республики Свердловским районным судом вынесено постановление о выдворении за пределы Кыргызстана 14 иностранных граждан, Ленинским районным судом – 12 иностранных граждан и Первомайским районным судом – 7 иностранных граждан.

Работа по выявлению лиц, нарушивших порядок пребывания на территории в г. Бишкек, продолжается.