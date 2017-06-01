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Кыргызстанцы в четырех городах РФ должны стать на учет в течение суток из-за Кубка конфедераций FIFA

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429348-ru.html

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1 июня 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Все иностранцы по прибытию в четыре города России должны зарегистрироваться в течение одних суток в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 по футболу. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.
Эту нормы применяются в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, так как в этих городах пройдут футбольные матчи.
Как сообщалось, указа президента России об усилении мер безопасности с 1 июня по 12 июля 2017 года был подписан 9 мая.
В посольстве напомнили, что от российской стороны какого-либо уведомления об изменении порядка пребывания граждан Кыргызстана в РФ в указанный период не поступало. Посольством ведутся консультации по данному вопросу.
Также посольство обращает внимание граждан Кыргызстана, что во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 в указанных городах будут усилены меры безопасности.
Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от частных поездок в эти города, а в случае приезда, своевременно пройти все процедуры по постановке на миграционный учет в установленном порядке, во избежание различных проблем.
Как известно, игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир рассматривается как "репетиционный" перед чемпионатом мира, который пройдет в России в 2018 году.
В Кубке конфедераций примут участие Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017).

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