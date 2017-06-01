"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом Европы

1 июня 2017, 9:29 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом Европы по версии аудиторской компании KPMG, сообщается на сайте Euronews.

Его стоимость превысила 3,1 миллиарда евро, что равно ВВП африканского государства Джибути.

Ранее "МЮ" делил первое место с испанским клубом "Реал Мадрид", а выбившись в лидеры, подвинул его на вторую строчку рейтинга. На третьем месте находится испанская "Барселона". Замыкают первую пятерку немецкая "Бавария" и английский "Манчестер Сити".

Суммарная стоимость 32 европейских футбольных клубов, попавших в рейтинг, составляет почти 30 миллиардов евро, что на 14 процентов больше прошлогоднего показателя. Российские клубы в данном рейтинге не представлены.

Список составлялся по нескольким критериям: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.

Джибути - африканское государство, ВВП которого, по данным Международного валютного фонда, в прошлом году составил 3,1 миллиарда долларов.