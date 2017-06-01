1 июня 2017, 9:35 Комментарии

Несколько районов Бишкека на 6 дней перестанут получать газ, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным компании, это связано с проведением работ по устранению утечки газа.

"Будет прекращена подача природного газа в Бишкеке с 1 по 6 июня в следующих районах: проспект Чуй, улицы Ибраимова, Московская, К.Акиева; проспект Ж.Жолу, улицы Суюмбаева, Фрунзе, река Аламедин, улицы Путепроводная, Ибраимова; улицы Фрунзе, Ибраимова, проспект Чуй, улица Шопокова; улицы Л.Толстого, Элебаева, Кулатова, Б.Баатыра; баня "Жыргал"", – говорится в сообщении.

Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования.