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Несколько районов Бишкека на 6 дней перестанут получать газ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/neskol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429345-ru.html

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1 июня 2017, 9:35       Комментарии

Несколько районов Бишкека на 6 дней перестанут получать газ, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По данным компании, это связано с проведением работ по устранению утечки газа.
"Будет прекращена подача природного газа в Бишкеке с 1 по 6 июня в следующих районах: проспект Чуй, улицы Ибраимова, Московская, К.Акиева; проспект Ж.Жолу, улицы Суюмбаева, Фрунзе, река Аламедин, улицы Путепроводная, Ибраимова; улицы Фрунзе, Ибраимова, проспект Чуй, улица Шопокова; улицы Л.Толстого, Элебаева, Кулатова, Б.Баатыра; баня "Жыргал"", – говорится в сообщении.
Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования.

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