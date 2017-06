Турецкий военный вертолет потерпел крушение

1 июня 2017, 9:26 Комментарии

Турецкие военные сообщили о крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, недалеко от границы с Ираком.

По предварительным данным, погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту, передает Би-би-си.

Сообщается, что военно-транспортный вертолет AS 532 Cougar турецких ВВС сразу после взлета с авиабазы в Сенобе задел высоковольтную линию электропередач.

В район катастрофы направлены отряды спасателей. Как сообщается, туда вылетает и министр обороны Турции.

AS 532 - многоцелевой средний вертолёт, разработанный консорциумом Eurocopter. В 1990 году боевой вариант этой машины получил название AS 532 Cougar.