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Турецкий военный вертолет потерпел крушение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360789_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429344-ru.html

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Атамбаев об армии, сыне и гарантиях военнослужащим

1 июня 2017, 9:26       Комментарии

Турецкие военные сообщили о крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, недалеко от границы с Ираком.
По предварительным данным, погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту, передает Би-би-си.
Сообщается, что военно-транспортный вертолет AS 532 Cougar турецких ВВС сразу после взлета с авиабазы в Сенобе задел высоковольтную линию электропередач.
В район катастрофы направлены отряды спасателей. Как сообщается, туда вылетает и министр обороны Турции.
AS 532 - многоцелевой средний вертолёт, разработанный консорциумом Eurocopter. В 1990 году боевой вариант этой машины получил название AS 532 Cougar.

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