1 июня 2017, 9:27 Комментарии

На неделю некоторые районы Бишкека останутся без природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

В связи с проведением работ по устранению утечки газа будет прекращена подача голубого топлива с 1 по 6 июня в следующих районах:

<li>пр. Чуй, ул. Ибраимова, ул. Московская, ул. К.Акиева;</li><li>пр. Ж.Жолу, ул. Суюмбаева, ул. Фрунзе, река Аламедин, ул. Путепроводная, ул. Ибраимова;</li><li>ул. Фрунзе, ул. Ибраимова, пр. Чуй, ул. Шопокова;</li><li>ул. Л.Толстого, ул. Элебаева, ул. Кулатова, ул. Б.Баатыра;</li><li>баня "Жыргал".</li>

Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования, сообщили в компании.