Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом Европы"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом ЕвропыТурецкий военный вертолет потерпел крушениеТурецкий военный вертолет потерпел крушение

На неделю некоторые районы Бишкека останутся без природного газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360797_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429343-ru.html

Похожие новости

На шесть дней отключили газ в центре Бишкека — список улиц

Минтранс приостановило деятельность ОсОО "Мейкин", водители которого совершили 3 ДТП в Бишкеке

В Бишкеке задержаны 33 иностранца, занимающиеся попрошайничеством

Несколько районов Бишкека на 6 дней перестанут получать газ

Прогноз погоды: в День защиты детей в Бишкеке будет солнечно

1 июня 2017, 9:27       Комментарии

На неделю некоторые районы Бишкека останутся без природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
В связи с проведением работ по устранению утечки газа будет прекращена подача голубого топлива с 1 по 6 июня в следующих районах:
<li>пр. Чуй, ул. Ибраимова, ул. Московская, ул. К.Акиева;</li><li>пр. Ж.Жолу, ул. Суюмбаева, ул. Фрунзе, река Аламедин, ул. Путепроводная, ул. Ибраимова;</li><li>ул. Фрунзе, ул. Ибраимова, пр. Чуй, ул. Шопокова;</li><li>ул. Л.Толстого, ул. Элебаева, ул. Кулатова, ул. Б.Баатыра;</li><li>баня "Жыргал".</li>
Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования, сообщили в компании.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум