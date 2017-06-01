ЕС и Китай поддержат Парижское соглашение о климате

1 июня 2017, 9:37 Комментарии

Европейский союз и Китай выступят в поддержку Парижского соглашения о климате, несмотря на то, примет ли президент США Дональд Трамп решение выйти из него, передает Росбалт со ссылкой на Excelsior.

В рамках переговорах в Брюсселе 2 июня Пекин и ЕС проинформируют мировое сообщество о своих планах по выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал прекратить работу в качестве советника при Белом доме в случае, если президент США Дональд Трамп выведет страну из Парижского соглашения о климате.