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ЕС и Китай поддержат Парижское соглашение о климате

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360790_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429342-ru.html

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Trend: Ш.Мирзиеев потребовал от чиновников ускорить реализацию международных соглашений

1 июня 2017, 9:37       Комментарии

Европейский союз и Китай выступят в поддержку Парижского соглашения о климате, несмотря на то, примет ли президент США Дональд Трамп решение выйти из него, передает Росбалт со ссылкой на Excelsior.
В рамках переговорах в Брюсселе 2 июня Пекин и ЕС проинформируют мировое сообщество о своих планах по выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения.
Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал прекратить работу в качестве советника при Белом доме в случае, если президент США Дональд Трамп выведет страну из Парижского соглашения о климате.

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