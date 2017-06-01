Устроившие драку на проезжей части дороги автолюбители задержаны и наказаны

1 июня 2017, 9:38 Комментарии

Правоохранителями задержаны автолюбители, устроившие драку в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

Сотрудники городского отдела милиции Октябрьского района задержали граждан, устроивших драку на проезжей части перекрестка улиц Анкара и Шабдан Баатыра. Ими оказались водитель "Тойоты Виндом", житель Сокулукского района Чуйской области К.А., 1990 года рождения, и водитель "Лексуса 570", житель столицы А.А., 1983 года рождения.

За нарушение общественного порядка и спокойствие граждан в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 364 Кодекса об административной ответственности КР и каждый из них оштрафован на сумму 1500 сомов.

Напомним, 30 мая водитель автомашины "Лексус" нарушил ПДД. Он выехал на встречную полосу движения, что не понравилось другим участникам дорожного движения. В результате произошла драка.