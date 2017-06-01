Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Турецкий военный вертолет потерпел крушениеТурецкий военный вертолет потерпел крушениеВ Мексике выпустят туалетную бумагу в честь ТрампаВ Мексике выпустят туалетную бумагу в честь Трампа

У кыргызстанцев на руках имеется рекордное количество денег

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429340-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы в четырех городах РФ должны стать на учет в течение суток из-за Кубка конфедераций FIFA

По предварительным данным, среди пострадавших от теракта в Кабуле нет кыргызстанцев, - МИД

В крупном теракте в Кабуле кыргызстанцы не пострадали

В 2016 году из рабства за рубежом вызволены 175 кыргызстанцев

Знания 4-летнего кыргызстанца поражают — марки авто, столицы и цвета

1 июня 2017, 9:15       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. К 1 мая был зарегистрирован рекордный объем денег, находящихся в обращении у кыргызстанцев, сообщается в данных Национального банка КР.
Деньги в обращении - это средства у населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Речь идет только о национальной валюте, инвалюта в расчет не берется.
На 1 мая объем денег в обращении составлял 75 миллиардов 714,2 миллиона сомов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 января этого года - 74 миллиарда 838,8 миллиона.
Всего, по данным Нацбанка, с сентября прошлого года порог объема средств превышал 70 миллиардов сомов (исключая декабрь 2016-го).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум