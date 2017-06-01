У кыргызстанцев на руках имеется рекордное количество денег

1 июня 2017, 9:15 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. К 1 мая был зарегистрирован рекордный объем денег, находящихся в обращении у кыргызстанцев, сообщается в данных Национального банка КР.

Деньги в обращении - это средства у населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Речь идет только о национальной валюте, инвалюта в расчет не берется.

На 1 мая объем денег в обращении составлял 75 миллиардов 714,2 миллиона сомов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 января этого года - 74 миллиарда 838,8 миллиона.

Всего, по данным Нацбанка, с сентября прошлого года порог объема средств превышал 70 миллиардов сомов (исключая декабрь 2016-го).