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Жителей "Восток-5" не предупредили о вырубке деревьев (видео)

Источник:
http://knews.kg/2017/06/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429339-ru.html

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1 июня 2017, 8:45       Комментарии

В Бишкеке снова вырубают деревья. Так, в микрорайоне "Восток-5" планируют срубить около 800 деревьев для строительства дороги по улице Мамбетова. Городской муниципалитет уже отметил красными крестами деревья, которые подлежат вырубке. Однако унитожение зеленых насаждений готовится втайне, без предупреждения жителей микрорайона.
"Нас не предупредили, что начнется строительство дороги. Несколько дней назад пришли и начали копать здесь все, но потом прекратили. Также они начали вырубать деревья. А чем они мешают? Ремонтировали бы без удаления растений", — возмутилась одна из жительниц района.
Местные жители против вырубки: они повесили на деревьях объявления, что если строители осмелятся начать уничтожение озеленения, то подадут на китайских подрядчиков в суд.
Напомним, в 2017 году мэрия Бишкека планировала уничтожить более 7 тыс. деревьев. Так, в марте 2017 года "Зеленстрой" вырубил более 100 деревьев на участке от проспекта Чуй до ул. Боконбаева. В ближайших планах муниципалитета — расширение улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинской) за счет вырубки более 1 тыс. деревьев.

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