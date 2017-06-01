Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Мексике выпустят туалетную бумагу в честь ТрампаВ Мексике выпустят туалетную бумагу в честь ТрампаЖителей "Восток-5" не предупредили о вырубке деревьев (видео)Жителей "Восток-5" не предупредили о вырубке деревьев (видео)

Прогноз погоды: в День защиты детей в Бишкеке будет солнечно

Источник:
http://knews.kg/2017/06/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429338-ru.html

Похожие новости

На шесть дней отключили газ в центре Бишкека — список улиц

Минтранс приостановило деятельность ОсОО "Мейкин", водители которого совершили 3 ДТП в Бишкеке

В Бишкеке задержаны 33 иностранца, занимающиеся попрошайничеством

Несколько районов Бишкека на 6 дней перестанут получать газ

На неделю некоторые районы Бишкека останутся без природного газа

1 июня 2017, 9:00       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 1-3 июня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>01.06.2017</td> <td></td> <td>02.06.2017</td> <td></td> <td>03.06.2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11…13</td> <td>26…28</td> <td>13…15</td> <td>28…30</td> <td>15…17</td> <td>32…34</td> <td></td> </tr> </table>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум