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В Мексике выпустят туалетную бумагу в честь Трампа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360788_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429337-ru.html

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СМИ: Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон

1 июня 2017, 9:03       Комментарии

Мексиканский предприниматель, обиженный на президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес Мексики, начал производство туалетной бумаги с фамилией американского лидера. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Telegraph.
Предприниматель Антонио Батталья намерен перечислять 30% дохода от продажи продукции на поддержку мигрантов.
Отмечается, что институт промышленной собственности Мексики не нашёл нарушений при использовании торгового бренда Trump, так как компании Трампа зарегистрировали в Мексике свою торговую марку во многих отраслях (строительство, отели, туризм, финансовые услуги), кроме ниши для производства гигиенической продукции с подобным названием.
Туалетная бумага Trump со слоганами "Мягкость без границ" и "Это та стена, за которую мы заплатим" должна поступить в продажу до конца этого года.
Mexican company to roll out Trump toilet paper that boasts 'softness without borders' https://t.co/4hP6aUs9eQ pic.twitter.com/ghXydg9wBk
- Telegraph News (@TelegraphNews) 1 июня 2017 г.

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