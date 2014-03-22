Фильм Аманбека Ажымата признан "Лучшим короткометражным" на кинофестивале в Молдове

1 июня 2017, 8:21 Комментарии

Документальный фильм Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" признан "Лучшим короткометражным" на Международном кинофестивале в Молдове. Об этом сообщает Фонд развития кинематографа.

Мероприятие проходило с 25 по 31 мая в Кишиневе.

"В составе основного жюри работал председатель Союза кинематографистов Кыргызстана режиссер Таалайбек Кулмендеев. Он сообщил, что кыргызстанский фильм стал лучшим среди короткометражных фильмов", — говорится в сообщении.

Лента повествует об учителе физкультуры в сельской школе, который получает в месяц всего 5 тыс. сомов. Из-за низкого зарплаты он вынужден подрабатывать, вручную добывая золото в реке Нарын даже при самых жестких погодных условиях.