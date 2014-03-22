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Фильм Аманбека Ажымата признан "Лучшим короткометражным" на кинофестивале в Молдове

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/film-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429336-ru.html

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1 июня 2017, 8:21       Комментарии

Документальный фильм Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" признан "Лучшим короткометражным" на Международном кинофестивале в Молдове. Об этом сообщает Фонд развития кинематографа.
Мероприятие проходило с 25 по 31 мая в Кишиневе.
"В составе основного жюри работал председатель Союза кинематографистов Кыргызстана режиссер Таалайбек Кулмендеев. Он сообщил, что кыргызстанский фильм стал лучшим среди короткометражных фильмов", — говорится в сообщении.
Лента повествует об учителе физкультуры в сельской школе, который получает в месяц всего 5 тыс. сомов. Из-за низкого зарплаты он вынужден подрабатывать, вручную добывая золото в реке Нарын даже при самых жестких погодных условиях.

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