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Новости Кыргызстана

Лидия Мухамедшина: У нас разные беговые дорожки, но один на двоих финишЛидия Мухамедшина: У нас разные беговые дорожки, но один на двоих финиш

В Бишкеке пройдет акция в поддержку 7-летнего Эрмека

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429335-ru.html

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В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий (список)

1 июня 2017, 8:32       Комментарии

В Бишкеке пройдет акция в поддержку 7-летнего Эрмека, который является единственным кормильцем в семье. Мальчик один содержит больную бабушку, полуторагодовалую сестренку и четырехлетнего братишку.
По словам гражданского активиста Дайырбека Орунбекова, отец мальчика скончался два года назад, а мама, уехав на заработки в Россию, потеряла паспорт и не может вернуться обратно.
"Бабушка Эрмека делает из шариков цветы, а мальчик продает их возле торгового центра. Ежедневный заработок мальчик тратит на продукты. Продавцы его прогоняют и не дают спокойно торговать. Такую несправедливость увидела моя супруга. Сейчас люди, неравнодушные к судьбе мальчика, помогают ему, и мы решили сделать акцию в поддержку Эрмека", — сказал он.
Орунбеков отметил, что цель акции — раскупить все цветы, которые сделают активисты из шариков, и вырученные средства передать семье Эрмека.
Флешмоб пройдет 1 июня в 18:00 около торгового центра "Бета Сторес-2", расположенного в 7-м микрорайоне.

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