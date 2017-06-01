1 июня 2017, 8:32 Комментарии

В Бишкеке пройдет акция в поддержку 7-летнего Эрмека, который является единственным кормильцем в семье. Мальчик один содержит больную бабушку, полуторагодовалую сестренку и четырехлетнего братишку.

По словам гражданского активиста Дайырбека Орунбекова, отец мальчика скончался два года назад, а мама, уехав на заработки в Россию, потеряла паспорт и не может вернуться обратно.

"Бабушка Эрмека делает из шариков цветы, а мальчик продает их возле торгового центра. Ежедневный заработок мальчик тратит на продукты. Продавцы его прогоняют и не дают спокойно торговать. Такую несправедливость увидела моя супруга. Сейчас люди, неравнодушные к судьбе мальчика, помогают ему, и мы решили сделать акцию в поддержку Эрмека", — сказал он.

Орунбеков отметил, что цель акции — раскупить все цветы, которые сделают активисты из шариков, и вырученные средства передать семье Эрмека.

Флешмоб пройдет 1 июня в 18:00 около торгового центра "Бета Сторес-2", расположенного в 7-м микрорайоне.