Летние каникулы: ИДН призывает родителей позаботиться о безопасности детей

1 июня 2017, 8:14 Комментарии

Лето - прекрасная пора каникул, отдыха, купания, теперь у родителей появится больше забот и тревоги за безопасность своих детей. Чтобы избежать несчастных случаев на водоемах, инспекция по делам несовершеннолетних убедительно просит не допускать самостоятельного посещения бассейнов, озер и прудов. Также все чаще дети оказываются предоставленными сами себе на улице и дома. Поэтому необходимо тщательно подходить к выбору места проведения летних каникул.

"Разъясните детям правила поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Только бдительное отношение с вашей стороны к своим собственным чадам поможет избежать беды на водоемах. Ребенок должен знать правила поведения при купании: без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и тем более купаться категорически запрещено! Нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду. Далеко не безобидны и лодочные прогулки, нельзя без сопровождения взрослых плавать на надувных матрасах, нельзя детям заплывать за буйки, и заплывать далеко или заходить на глубокое место, если плохо плавают", - говорится в сообщении ИДН МВД.

Следует придерживаться определенных правил. При купании детям нельзя:

<li>подкидывать, топить друг друга, заплывать за ограничительные буйки. Заходить в воду без разрешения родителей или вожатого;</li><li>во время водных процедур дети должны выполнять все распоряжения и указания лиц, ответственных за проведение купания родителей, вожатых, плавруков (инструкторов по спорту);</li><li>самое важное правило для родителей - следить за детьми в воде! Дети, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и под присмотром лиц, умеющих плавать;</li><li>не купаться в незнакомом месте, где нет других купальщиков. Помните, что места для купания выбираются с соблюдением мер безопасности местности;</li><li>дети могут купаться только в сопровождении взрослых. Необходимо постоянно следить за поведением ребенка в воде - ни в коем случае детям не хвататься за руки и ноги друг друга, иначе есть риск наглотаться воды;</li><li>нельзя прыгать или нырять в незнакомом месте, потому что на дне могут быть опасные предметы;</li><li>к надувным предметам нужно относиться с осторожностью, поскольку они очень легки, и достаточно слабого ветерка и течения, чтобы они быстро отнеслись от человека на значительное расстояние от берега. Кроме того, любой надувной предмет может быстро потерять плавучесть из-за малейшего повреждения. Поэтому данными средствами необходимо пользоваться в присутствии взрослых.</li>