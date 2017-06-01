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Из-за глобального потепления люди станут чаще страдать от бессонницы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360759_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429333-ru.html

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1 июня 2017, 8:14       Комментарии

Аномальное повышение температуры по ночам в летний период приводит к ухудшению качества сна людей. К такому выводу пришла исследовательская группа из США под руководством Ника Обрадовича (Nick Obradovich) на основании изучения широких статистических данных. Ученые прогнозируют, что к 2050 году из-за глобального потепления уровень бессонницы среди американцев может возрасти. Исследование опубликовано в Science Advances, коротко о нем пишет N + 1.
Специалисты американского Национального фонда сна рекомендуют спать 7–9 часов - такая продолжительность сна ассоциирована с наименьшим количеством заболеваний у взрослых людей. Верхняя и нижняя допустимые границы составляют, соответственно, 6 и 10 часов. Систематическое недосыпание грозит человеку разнообразными болезнями, ухудшением симптомов хронических заболеваний и снижением когнитивных способностей.
Известно, что температура внутренних органов человека зависит от температуры окружающего воздуха и способна влиять на его сон. Когда мы засыпаем, температура тела несколько снижается. Чем выше температура внутренних органов, тем хуже человек спит.
Ник Обрадович и его коллеги решили выяснить, как влияют на качество и продолжительность сна даже незначительные изменения температуры внешней среды. Они проанализировали данные опросов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, собранные с 2002 по 2011 год у 765 тысяч американцев из разных штатов, в которых содержались, в том числе, сведения о качестве и продолжительности сна респондентов. Эти данные исследователи сравнили с данными о зафиксированной температуре в тех местах, где жили опрошенные.
Статистическая модель позволила сделать следующий вывод: в течение каждого месяца, когда средняя температура превышала нормальную температуру на один градус Цельсия, три человека из 100 плохо спали на одну ночь больше, чем обычно.
Аномальное повышение температуры по ночам в летний период приводит к ухудшению качества сна людей. К такому выводу пришла исследовательская группа из США под руководством Ника Обрадовича (Nick Obradovich) на основании изучения широких статистических данных. Ученые прогнозируют, что к 2050 году из-за глобального потепления уровень бессонницы среди американцев может возрасти. Исследование опубликовано в Science Advances.
Специалисты американского Национального фонда сна рекомендуют спать 7–9 часов - такая продолжительность сна ассоциирована с наименьшим количеством заболеваний у взрослых людей. Верхняя и нижняя допустимые границы составляют, соответственно, 6 и 10 часов. Систематическое недосыпание грозит человеку разнообразными болезнями, ухудшением симптомов хронических заболеваний и снижением когнитивных способностей.
Известно, что температура внутренних органов человека зависит от температуры окружающего воздуха и способна влиять на его сон. Когда мы засыпаем, температура тела несколько снижается. Чем выше температура внутренних органов, тем хуже человек спит.
Ник Обрадович и его коллеги решили выяснить, как влияют на качество и продолжительность сна даже незначительные изменения температуры внешней среды. Они проанализировали данные опросов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, собранные с 2002 по 2011 год у 765 тысяч американцев из разных штатов, в которых содержались, в том числе, сведения о качестве и продолжительности сна респондентов. Эти данные исследователи сравнили с данными о зафиксированной температуре в тех местах, где жили опрошенные.
Статистическая модель позволила сделать следующий вывод: в течение каждого месяца, когда средняя температура превышала нормальную температуру на один градус Цельсия, три человека из 100 плохо спали на одну ночь больше, чем обычно.

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