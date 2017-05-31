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Лидия Мухамедшина: У нас разные беговые дорожки, но один на двоих финиш

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360787_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429332-ru.html

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1 июня 2017, 8:22       Комментарии

"В здравоохранении столицы много нерешенных проблем. Минздраву и мэрии г. Бишкек необходимо объединить усилия для эффективного решения задач по предоставлению доступных и качественных медицинских услуг гражданам", - сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев на встрече 31 мая с назначенным на днях начальником Управления обеспечения системы здравоохранения г. Бишкек Лидией Мухамедшиной.
Как известно новое управление было создано в рамках подписанного 10 мая соглашения между минздравом и мэрией в целях улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению города путем осуществления единой политики в сфере здравоохранения, а также в целях унификации системы управления и приведения в соответствие с действующим Законодательством КР.
"У нас разные беговые дорожки, но один на двоих финиш и должны быть общие правила взаимодействия во благо здоровья бишкекчан", - подчеркнула Лидия Мухамедшина.
Сама руководитель новой структуры из семьи медицинских работников, имеет почти двадцатилетний стаж работы в социальной сфере мэрии г.Бишкек, работала в течение семи лет врачом столичного центра семейной медицины, покойный супруг – военный врач, награжденный боевыми орденами и медалями за проявленные героизм и мужество в Афганской войне.

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