Норвегия подарит Финляндии скульптуру вместо горы

1 июня 2017, 8:32 Комментарии

Норвегия в год празднования 100-летия независимости Финляндии подарит стране деньги и скульптуру. Идея передать в дар финнам пик горы Халти, предложенная еще два года назад и затем отвергнутая норвежскими властями из-за юридических сложностей, так и не будет реализована.

В честь юбилейного года Финляндия получит в подарок от Норвегии деньги из норвежско-финляндского культурного фонда и скульптуру, которая будет размещена в Шведско-финляндском центре культуры Ханасаари, сообщает NewsRu.com со ссылкой на "Фонтанка.fi" и норвежское информационное агентство NTB. Швеция также объявила, что подарит Суоми скульптуру.

Сегодня, 1 июня, Хельсинки посетят лидеры стран Северной Европы, чтобы поздравить Финляндию со 100-летием независимости. Среди высокопоставленных гостей будут королева Дании Маргрете II, шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия, король Норвегии Харальд V, а также президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон с супругой.

В 2015 году в Норвегии была создана инициативная группа, предлагавшая передать Суоми вершину горы Халти (по-фински - Халтитунтури). Это привело бы к передвижению границы на 20 метров так, чтобы самая высокая точка сопки (1365 метров) оказалась в Финляндии. Таким образом норвежцы отдали бы финнам 0,05 кв. км своей территории.

Но премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отвергла идею с передачей горной вершины в дар. По ее словам, изменение государственных границ между странами повлекло бы за собой множество юридических проблем, включая нарушение норвежской конституции. В основном законе государства от 1814 года говорится, что "страна является неделимой". Аналогичную позицию высказали в МИД Норвегии и парламенте.

Финляндия, с 1809 года входившая в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское, провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года. В этот же день в 2017-м году отмечалось 100-летие образования Финляндской Республики.

Гора Халти расположена на границе Финляндии и Норвегии, ее вторая по высоте точка находится в общине Энонтекиё на финской стороне на высоте 1324 метра над уровнем моря, а пик на 7 метров выше, - на норвежской, в общине Кофьорд, которая поддержала идею с подарком.