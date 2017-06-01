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Лидия Мухамедшина: У нас разные беговые дорожки, но один на двоих финишЛидия Мухамедшина: У нас разные беговые дорожки, но один на двоих финиш

Норвегия подарит Финляндии скульптуру вместо горы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360775_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429331-ru.html

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1 июня 2017, 8:32       Комментарии

Норвегия в год празднования 100-летия независимости Финляндии подарит стране деньги и скульптуру. Идея передать в дар финнам пик горы Халти, предложенная еще два года назад и затем отвергнутая норвежскими властями из-за юридических сложностей, так и не будет реализована.
В честь юбилейного года Финляндия получит в подарок от Норвегии деньги из норвежско-финляндского культурного фонда и скульптуру, которая будет размещена в Шведско-финляндском центре культуры Ханасаари, сообщает NewsRu.com со ссылкой на "Фонтанка.fi" и норвежское информационное агентство NTB. Швеция также объявила, что подарит Суоми скульптуру.
Сегодня, 1 июня, Хельсинки посетят лидеры стран Северной Европы, чтобы поздравить Финляндию со 100-летием независимости. Среди высокопоставленных гостей будут королева Дании Маргрете II, шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия, король Норвегии Харальд V, а также президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон с супругой.
В 2015 году в Норвегии была создана инициативная группа, предлагавшая передать Суоми вершину горы Халти (по-фински - Халтитунтури). Это привело бы к передвижению границы на 20 метров так, чтобы самая высокая точка сопки (1365 метров) оказалась в Финляндии. Таким образом норвежцы отдали бы финнам 0,05 кв. км своей территории.
Но премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отвергла идею с передачей горной вершины в дар. По ее словам, изменение государственных границ между странами повлекло бы за собой множество юридических проблем, включая нарушение норвежской конституции. В основном законе государства от 1814 года говорится, что "страна является неделимой". Аналогичную позицию высказали в МИД Норвегии и парламенте.
Финляндия, с 1809 года входившая в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское, провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года. В этот же день в 2017-м году отмечалось 100-летие образования Финляндской Республики.
Гора Халти расположена на границе Финляндии и Норвегии, ее вторая по высоте точка находится в общине Энонтекиё на финской стороне на высоте 1324 метра над уровнем моря, а пик на 7 метров выше, - на норвежской, в общине Кофьорд, которая поддержала идею с подарком.

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