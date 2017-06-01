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Negatiff: Смертельный наезд на велосипедиста, драка на дороге и 17-летний тюремный срок сестре А.Батукаева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429330-ru.html

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1 июня 2017, 7:59       Комментарии

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