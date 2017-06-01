Negatiff: Смертельный наезд на велосипедиста, драка на дороге и 17-летний тюремный срок сестре А.Батукаева

1 июня 2017, 7:59 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить. На объездной дороге автобус насмерть сбил 23-летнего велосипедиста

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