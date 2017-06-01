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Positiff: Милиционеры, спасшие жизнь женщине, рожденная дочь депутата и список мероприятий на 1 июня

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429329-ru.html

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1 июня 2017, 8:15       Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить. Депутат А.Мамашова родила девочку Миллион лиц КР: Картины с лошадьми 52-летнего художника Хусейна охотно покупают казахи В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий Хирурги из Бразилии спасли мужчине руку от ампутации, пришив ее к животу С 1 по 3 июня по Кыргызстану ожидается благоприятная погода, сообщили в МЧС Сотрудники патрульной милиции спасли 33-летнюю женщину, прыгнувшую с моста после ссоры с мужем

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