Вице-премьер Ч.Султанбекова: Правительство заинтересовано в воспитании детей в полноценных семьях

1 июня 2017, 7:44 Комментарии

"Правительство заинтересовано в воспитании детей и подростков в полноценных семьях", - отметила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 31 мая в ходе посещения Военно-Антоновского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время правительство принимает меры по оптимизации обеспечения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

"По Кыргызстану 6% детей считаются сиротами. Но тем временем в стране много домов-интернатов и детских домов, для которых со стороны государства выделяются большие суммы", - сказала Ч.Султанбекова.

Военно-Антоновский детский дом работает с 1946 года, в котором сейчас воспитываются 120 детей.

Для детей создаются условия обучения будущей профессии по их выбору как парикмахер, повар, швея.

Затем вице-премьер-министр посетила Специализированный дом ребенка в городе Бишкек.

В Доме ребенка, рассчитанномдень на 110 коек, воспитываются 89 детей до 4-летнего возраста. Многие из них страдают психическими и нервными заболеваниями.

Вице-премьер-министр поздравила малышей с наступающим праздником и выразила благодарность воспитателям.