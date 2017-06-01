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Вице-премьер Ч.Султанбекова: Правительство заинтересовано в воспитании детей в полноценных семьях

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429328-ru.html

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1 июня 2017, 7:44       Комментарии

"Правительство заинтересовано в воспитании детей и подростков в полноценных семьях", - отметила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 31 мая в ходе посещения Военно-Антоновского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Вице-премьер отметила, что в настоящее время правительство принимает меры по оптимизации обеспечения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
"По Кыргызстану 6% детей считаются сиротами. Но тем временем в стране много домов-интернатов и детских домов, для которых со стороны государства выделяются большие суммы", - сказала Ч.Султанбекова.
Военно-Антоновский детский дом работает с 1946 года, в котором сейчас воспитываются 120 детей.
Для детей создаются условия обучения будущей профессии по их выбору как парикмахер, повар, швея.
Затем вице-премьер-министр посетила Специализированный дом ребенка в городе Бишкек.
В Доме ребенка, рассчитанномдень на 110 коек, воспитываются 89 детей до 4-летнего возраста. Многие из них страдают психическими и нервными заболеваниями.
Вице-премьер-министр поздравила малышей с наступающим праздником и выразила благодарность воспитателям.

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