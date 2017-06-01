Спикер ЖК и генсекретарь ТюркПА обсудили заседание парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Бишкеке

1 июня 2017, 5:16 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Жандоса Асанова.

Спикер, отмечая значительную роль ТюркПА направленную на укрепление отношений между тюркоязычными странами подчеркнул, что нынешний год станет особо важным в ее деятельности.

В частности, он выразил готовность Жогорку Кенеша получить председательствование от казахстанской стороны в ходе очередного 7-го пленарного заседание ТюркПА во второй половине 2017 года в городе Бишкек.

Чыныбай Турсунбеков подчеркнул необходимость дальнейшего углубления сотрудничества тюркоязычных стран в рамках Ассамблеи, что положительным образом повлияет на двусторонние отношения стран-членов ТюркПА.

Стороны также детально обсудили проводимые мероприятия по подготовке к 7-му пленарному заседанию ТюркПА, в том числе и повестку дня предстоящего пленарного заседания.

Справочно:

Тюрк ПА - парламентское объединение тюркоязычных стран, целью которого является формирование механизма межпарламентских отношений между тюркоязычными странами, сближение политических взглядов, обмен информацией, пропаганда тюркской культуры, расширение экономических связей, реализация совместных проектов, нахождение путей решения проблем тюркского мира.

В Тюрк ПА входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.