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Вице-премьер: Укрепление единства народа Кыргызстана – важная задача государства

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429325-ru.html

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Жениш Разаков: Укрепление единства народа Кыргызстана – важная задача государства

1 июня 2017, 4:37       Комментарии

"Укрепление единства народа Кыргызстана, совершенствование межэтнических отношений, восстановление общих культурных и духовных идей и их распространение является важной задачей государства. Эти вопросы могут быть решены при активном участии различных институтов: семьи, образования, культуры, спортивных учреждений, средств массовой информации и гражданского общества", - сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков 31 мая на 6 заседании межведомственной комиссии.
План первоочередных мероприятий на период 2013-2017 годы по реализации Концепции состоит из 36 пунктов. Реализация концепции идет по четырем направлениям. Это - создание системы предупреждения конфликтов, правовое регулирование межэтнических отношений, развитие объединительной роли государственного языка и языкового разнообразия, формирование общей гражданской идентичности.
Для оперативного обмена информацией и принятию мер на республиканском уровне была создана система раннего предупреждения и предотвращения межэтнических конфликтов Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. В эту систему входят общественные приемные при районных государственных администрациях в 15 полиэтнических районах и 5 городах республики и мониторинговый центр, в котором создана интерактивная электронная карта зон потенциальных конфликтов.
Также конкретизируется и собирается правовая и нормативная база по регулированию межэтнических отношений для ряда законов Кыргызстана. В городах и областях республики проведены этнофестивали "Я - гражданин Кыргызстана", спартакиада "Единство".
Министерством образования и науки в 2016-2017 учебном году по направлению педагогика было выделено 2095 грантов, из которых 585 были выделены - для специалистов по языку.
Для обеспечения стабильности программ многоязыкового обучения с 1 сентября 2015 года 90 преподавателей высших учебных заведений прошли курсы повышения квалификации. Идет процесс разработки единого метода местными и зарубежными университетами по изучению языка преподавания технических предметов. Таким образом изучение государственного языка будет способствовать интеграции этнических групп в общество.
По итогам заседания признано удовлетворительным исполнение плана мероприятий за 2016 год и 1 квартал 2017 года.

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