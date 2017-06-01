В странах СНГ подвели промежуточные итоги учений "Антитеррор-2017"

1 июня 2017, 1:23 Комментарии

Руководители антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ под эгидой Антитеррористического центра СНГ подвели итоги первого этапа совместных антитеррористических учений компетентных органов стран СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017". Об этом 31 мая пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя АТЦ СНГ Андрея Новикова.

Первый этап учений проходил 23-26 мая на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В Душанбе под эгидой АТЦ СНГ при поддержке Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана начались двухдневные сборы руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана с участием представителей уставных органов СНГ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

"Первый этап учения уже прошел. Он состоялся 23-26 мая - оперативные подразделения спецслужб шести государств - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - отрабатывали элементы согласованных действий в отношении объектов взаимной заинтересованности, а именно в отношении вербовщиков как виртуальных, действующих удаленно в социальных сетях, так и условных эмиссаров международных террористических организаций, находящихся непосредственно в наших странах и занимающихся рекруитированием боевиков", - сказал Новиков.

Он отметил, что сегодня же стартует второй этап учения, специальная часть которого пройдет под руководством ГКНБ Таджикистана.

"Нам будет продемонстрирована контртеррористическая операция, связанная с восстановлением деятельности критически важного объекта страны - телецентра. А завершатся учения совместной войсковой операцией подразделений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан по уничтожению условного бандформирования, прорвавшегося через государственную границу Таджикистана", - добавил руководитель АТЦ.

"При формировании замысла учения нами учитывалась не только складывающаяся обстановка в регионе, но и возросшая активность лидеров МТО по восполнению потерь среди своих сторонников, в том числе посредством вербовок через интернет. Особое внимание мы акцентировали на пресечении вербовок среди граждан, работающих на объектах критически важной инфраструктуры, на стратегически важных объектах, которые могут стать объектом террористических устремлений. Совместно с партнерами нами было протестировано оборудование по перехвату IP-трафика и трафика социальных сетей", - сказал Новиков.