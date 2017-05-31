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На улице Усенбаева демонтировали павильон. Арендаторов предупреждали

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360786_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429323-ru.html

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31 мая 2017, 20:33       Комментарии

В Бишкеке на улице Усенбаева демонтировали торговый павильон. По словам представителя Свердловской районной администрации, снос легкой конструкции идет согласно решению комиссии и на основании неоднократных жалоб со стороны местных жителей. Муниципальная земля была выдана в аренду на законной основе, однако договор был расторгнут в одностороннем порядке. "Мы столько раз предупреждали, однако арендаторы уходили закрывая павильон. И сегодня пришлось вызвать милицию, из-за того, что они вели себя агрессивно", - сообщил работник акимиата.
Во время демонтажа хозяина павильона не оказалось, однако были арендаторы, одной из которых стало плохо и ей вызвали скорую.
Дочь арендатора отметила, павильон принадлежит некому Асану Муратову, который находится в командировке. Она добавила, что городские власти "крышуют" базар напротив, в котором крысы разгуливают. "Это правильно, что отбирают хлеб у пенсионера? Хотелось, чтобы решили этот вопрос", - заявила она.

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