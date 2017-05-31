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Те, кто достоин награды меньше всего, бегают больше всех и стучатся во все двери, - министр Т.КазаковТе, кто достоин награды меньше всего, бегают больше всех и стучатся во все двери, - министр Т.Казаков

Дравшихся на проезжей части водителей нашли и наказали — ГУВД Бишкека

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429322-ru.html

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31 мая 2017, 22:14       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Милиция задержала двух водителей, устроивших драку прямо на проезжей части в Бишкеке, сообщила пресс-служба ГУВД.
Ранее очевидцы рассказали, что 30 мая на пересечении проспекта Шабдан Баатыра и улицы Анкара водитель Lexus LX570, следуя в западном направлении, выехал на встречную полосу. Водитель Toyota, ехавший навстречу, решил проучить его и преградил путь. Вследствие этого водители устроили потасовку, возник автомобильный затор. Их драку сняли на камеру мобильных телефонов и выложили в Сеть.
Оперативники нашли обоих водителей. Одному из них 27 лет, а другому - 34 года.
Каждому был выписан штраф за нарушение общественного порядка в 1500 сомов.

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