Дравшихся на проезжей части водителей нашли и наказали — ГУВД Бишкека

31 мая 2017, 22:14 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Милиция задержала двух водителей, устроивших драку прямо на проезжей части в Бишкеке, сообщила пресс-служба ГУВД.

Ранее очевидцы рассказали, что 30 мая на пересечении проспекта Шабдан Баатыра и улицы Анкара водитель Lexus LX570, следуя в западном направлении, выехал на встречную полосу. Водитель Toyota, ехавший навстречу, решил проучить его и преградил путь. Вследствие этого водители устроили потасовку, возник автомобильный затор. Их драку сняли на камеру мобильных телефонов и выложили в Сеть.

Оперативники нашли обоих водителей. Одному из них 27 лет, а другому - 34 года.

Каждому был выписан штраф за нарушение общественного порядка в 1500 сомов.