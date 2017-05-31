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Те, кто достоин награды меньше всего, бегают больше всех и стучатся во все двери, - министр Т.Казаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429321-ru.html

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31 мая 2017, 21:48       Комментарии

Достойные и талантливые люди никогда не бегают, чтобы получить награду, считает министр культуры, туризма и информации Туголбай Казаков. Такое мнение он выразил 31 мая на заседании парламента. Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект "О государственных наградах и почетных званиях КР".
На заседании депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) выразила мнение, что в стране нужно сократить количество государственных наград.
"Ранее коллеги у вас спросили, что следует за получением награды. Вы шутя сказали, что люди идут обмывать. О чем это говорит? О том, что значение государственных наград теряется. Люди получают награду и отправляют в полку, где она просто пылится. Вы ведь не хуже меня знаете, как люди получают награды - если человек бегает, то он ее получит, а те, кто на самом деле ее достоин, тот просто остается в углу", - сказала она.
"Если вы хотите знать мое личное мнение, то у нас на самом деле большое количество наград. Мне кажется, нам нужно идти к опыту Казахстана, где все объединили и сделали единую награду "Эмгек синирген кайраткер". И вы абсолютно правильно говорите - достойные и талантливые люди не будут бегать, чтобы получить награду. А те, кто достоин ее меньше всего, те бегают больше всех, стучатся во все двери", - сказал он.

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