Президент подписал указ о назначении судей в суд города Талас и Джумгальский райсуд

31 мая 2017, 21:12 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении судей местных судов Кыргызстана и направлении их для осуществления полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Совет по отбору судей внес предложения президенту:

- по одному новому кандидату на должность судьи Верховного суда;

- по двум кандидатам для назначения на должности судей в Таласский горсуд Таласской области и Джумгальский райсуд Нарынской области.

25 мая глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов президент согласился с предложениями названного Совета по 2 кандидатам на должности судей местных судов.

Изучив материалы по претенденту на должность судьи Верховного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по нему в Совет по отбору судей.

В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда будет осуществляться согласно статье 18 конституционного закона "О статусе судей КР", уточнили в пресс-службе.

По кандидатам на должности судей местных судов изданы 2 указа. Первым указом, отобранные по конкурсу кандидаты, назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

- в Таласский городской суд Таласской области - Медеров Азирет Баратович;

- в Джумгальский районный суд Нарынской области - Нурбаев Бакытбек Сайдиллаевич.

Настоящие указы вступают в силу со дня подписания.