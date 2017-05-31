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Президент подписал указ о назначении судей в суд города Талас и Джумгальский райсуд

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429320-ru.html

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31 мая 2017, 21:12       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении судей местных судов Кыргызстана и направлении их для осуществления полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Совет по отбору судей внес предложения президенту:
- по одному новому кандидату на должность судьи Верховного суда;
- по двум кандидатам для назначения на должности судей в Таласский горсуд Таласской области и Джумгальский райсуд Нарынской области.
25 мая глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов президент согласился с предложениями названного Совета по 2 кандидатам на должности судей местных судов.
Изучив материалы по претенденту на должность судьи Верховного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по нему в Совет по отбору судей.
В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда будет осуществляться согласно статье 18 конституционного закона "О статусе судей КР", уточнили в пресс-службе.
По кандидатам на должности судей местных судов изданы 2 указа. Первым указом, отобранные по конкурсу кандидаты, назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.
Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:
- в Таласский городской суд Таласской области - Медеров Азирет Баратович;
- в Джумгальский районный суд Нарынской области - Нурбаев Бакытбек Сайдиллаевич.
Настоящие указы вступают в силу со дня подписания.

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