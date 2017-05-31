Легендарный вратарь из Канады пророчит хорошее будущее кыргызстанскому хоккею

31 мая 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Именитый канадский голкипер, хоккеист Кеннет Уэйн Драйден (Кен Драйден) встретился в Бишкеке с юными спортсменами Кыргызстана, сообщили в общественном фонде "Национальная академия хоккея".

Легендарный вратарь встретился с руководством Госагентства спорта по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также посетил ледовую арену в микрорайоне "Асанбай".

Он понаблюдал за тренировкой юных воспитанников академии, среди которых есть дети-сироты, ребята из малоимущих семей.

Как отметила глава фонда Баян Калчаева, несколько месяцев назад было направлено письмо представителю посольства Канады с просьбой оказать содействие в развитии данного вида спорта в нашей стране.

"Хоккей в Кыргызстане - достаточно молодой вид спорта, и советы наставников такого ранга, как Драйден, для наших хоккеистов будут особенно кстати. Пару месяцев назад по приглашению Федерации хоккея к нам приезжал Владислав Третьяк и дал высокую оценку подготовке юных кыргызстанских хоккеистов. Теперь своим мнением по этому поводу поделился знаменитый представитель родины хоккея Кен Драйден", - сообщила она.

После экскурсии, общения с тренерами и детьми звезда канадского хоккея отметил, что вспомнил свою молодость и энтузиазм во время известных поединков со сборной СССР в 1972 году.

Он отметил, что кыргызстанский хоккей ждет хорошее будущее.

Кен Драйден выступал за клуб "Монреаль Канадиенс" с 1970-го по 1979 год. Он шесть раз выигрывал Кубок Стэнли и пять раз признавался лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги.

Драйден также был участником суперсерии СССР - Канада 1972 года. Карьеру он завершил в 1979-м.

В 2004-2006 годах занимал пост министра социального обеспечения Канады.