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Легендарный вратарь из Канады пророчит хорошее будущее кыргызстанскому хоккею

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429319-ru.html

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31 мая 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Именитый канадский голкипер, хоккеист Кеннет Уэйн Драйден (Кен Драйден) встретился в Бишкеке с юными спортсменами Кыргызстана, сообщили в общественном фонде "Национальная академия хоккея".
Легендарный вратарь встретился с руководством Госагентства спорта по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также посетил ледовую арену в микрорайоне "Асанбай".
Он понаблюдал за тренировкой юных воспитанников академии, среди которых есть дети-сироты, ребята из малоимущих семей.
Как отметила глава фонда Баян Калчаева, несколько месяцев назад было направлено письмо представителю посольства Канады с просьбой оказать содействие в развитии данного вида спорта в нашей стране.
"Хоккей в Кыргызстане - достаточно молодой вид спорта, и советы наставников такого ранга, как Драйден, для наших хоккеистов будут особенно кстати. Пару месяцев назад по приглашению Федерации хоккея к нам приезжал Владислав Третьяк и дал высокую оценку подготовке юных кыргызстанских хоккеистов. Теперь своим мнением по этому поводу поделился знаменитый представитель родины хоккея Кен Драйден", - сообщила она.
После экскурсии, общения с тренерами и детьми звезда канадского хоккея отметил, что вспомнил свою молодость и энтузиазм во время известных поединков со сборной СССР в 1972 году.
Он отметил, что кыргызстанский хоккей ждет хорошее будущее.
Кен Драйден выступал за клуб "Монреаль Канадиенс" с 1970-го по 1979 год. Он шесть раз выигрывал Кубок Стэнли и пять раз признавался лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги.
Драйден также был участником суперсерии СССР - Канада 1972 года. Карьеру он завершил в 1979-м.
В 2004-2006 годах занимал пост министра социального обеспечения Канады.

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