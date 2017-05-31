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Распространение религиозно-экстремистских материалов можно объяснить ростом числа верующих и их религиозной безграмотностью, - отчет по НСУР

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429318-ru.html

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31 мая 2017, 20:21       Комментарии

По сравнению с 2015 годом увеличивается распространение религиозно-экстремистских материалов. Это можно объяснить ростом числа верующих среди населения и их религиозной безграмотностью. Об этом говорится в информации о предварительных итогах реализации Нацстратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы. В 2016 году правоохранительные органы выявили 441 факт религиозно-экстремистской деятельности. За 2015 год было выявлено 360 фактов, другими словами рост составил 22,5%. По 180 фактам были возбуждены уголовные дела, в органы внутренних дел доставлены 418 человек.
В течение 2016 года в рамках обысковых мероприятий было изъято 18 тыс. 943 единицы литературы и электронных носителей религиозного содержания. Для сравнения, в 2015 году было изъято 9594 единиц таких материалов.
Суды разных инстанций запретили деятельность 20 экстремистских, террористических и деструктивных организаций, в том числе деятельность так называемого "Исламского государства".
"Несмотря на это, обеспечения безопасности страны в этой сфере до сих пор подвержено большим рискам", - говорится в документе.

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