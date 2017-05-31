Распространение религиозно-экстремистских материалов можно объяснить ростом числа верующих и их религиозной безграмотностью, - отчет по НСУР

31 мая 2017, 20:21 Комментарии

По сравнению с 2015 годом увеличивается распространение религиозно-экстремистских материалов. Это можно объяснить ростом числа верующих среди населения и их религиозной безграмотностью. Об этом говорится в информации о предварительных итогах реализации Нацстратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы. В 2016 году правоохранительные органы выявили 441 факт религиозно-экстремистской деятельности. За 2015 год было выявлено 360 фактов, другими словами рост составил 22,5%. По 180 фактам были возбуждены уголовные дела, в органы внутренних дел доставлены 418 человек.

В течение 2016 года в рамках обысковых мероприятий было изъято 18 тыс. 943 единицы литературы и электронных носителей религиозного содержания. Для сравнения, в 2015 году было изъято 9594 единиц таких материалов.

Суды разных инстанций запретили деятельность 20 экстремистских, террористических и деструктивных организаций, в том числе деятельность так называемого "Исламского государства".

"Несмотря на это, обеспечения безопасности страны в этой сфере до сих пор подвержено большим рискам", - говорится в документе.