Бишкекчанин собрал электровелосипед и хочет на нем доехать до Астаны

31 мая 2017, 19:53 Комментарии

В Казахстане состоится первый экологический пробег инноваций в рамках ЭКСПО-2017 "Энергия будущего". Он проводится для пропаганды "зеленой экономики".

Султанбеков стал официальным партнером из Кыргызстана.

По образованию Муратбек врач-терапевт. Всю жизнь он обожал велосипедный спорт. Год назад собрал электровелосипед из деталей старого "Москвича". Для такого железного коня был необходим подходящий ветрогенератор, от которого заряжается аккумулятор. Нужную модель он нашел в Казахстане.

Эта модульная установка, которая очень легко собирается, выдерживает шквальные ветры и позволяет вырабатывать электроэнергию даже при малых скоростях ветрового потока.