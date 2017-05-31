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Бишкекчанин собрал электровелосипед и хочет на нем доехать до Астаны

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429317-ru.html

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31 мая 2017, 19:53       Комментарии

В Казахстане состоится первый экологический пробег инноваций в рамках ЭКСПО-2017 "Энергия будущего". Он проводится для пропаганды "зеленой экономики".
Султанбеков стал официальным партнером из Кыргызстана.
По образованию Муратбек врач-терапевт. Всю жизнь он обожал велосипедный спорт. Год назад собрал электровелосипед из деталей старого "Москвича". Для такого железного коня был необходим подходящий ветрогенератор, от которого заряжается аккумулятор. Нужную модель он нашел в Казахстане.
Эта модульная установка, которая очень легко собирается, выдерживает шквальные ветры и позволяет вырабатывать электроэнергию даже при малых скоростях ветрового потока.

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