Может, с собой еще инспектора возить? Об идее депутатов иметь алкотестеры

31 мая 2017, 20:14 Комментарии

Водителей Кыргызстана могут обязать возить с собой алкотестеры. С такой инициативой выступил депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров. Официально инициатива еще не объявлена, но парламентарий намерен разработать соответствующий законопроект. До вынесения документа на общественное обсуждение редакция Sputnik Кыргызстан узнала мнение заинтересованных сторон о возможном нововведении.

Источник идеи Инициативу постоянно возить алкотестеры Жапаров озвучил во вторник, 31 мая, на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Депутаты обсуждали поправки в закон, предусматривающие ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде. Жапаров рассказал о намерении написать еще один законопроект - чтобы обязать водителей возить с собой алкотестер.

"Мы изучили опыт других стран. Так вот, у них есть норма, согласно которой гражданин должен возить с собой алкотестер, если хочет водить машину. Мы готовим законопроект, в который включим пункт, что водители должны возить с собой два алкотестера. Это будет обязательным условием, как и аптечка", - сказал законодатель.

Мнение граждан Покупать самому алкотестер и возить его с собой - излишне и требует затрат, считает бишкекчанин Алибек Арзыбеков. По его мнению, водителям удобнее уплатить налог, чтобы каждого сотрудника УПМ снабдили устройством.

"Мало кто будет соблюдать это требование, потому что люди попросту не захотят тратиться. Непонятно, как закон будет исполняться. Но с другой стороны, это удобно, и милиции не надо будет возить нарушителей в наркологию при подозрении, однако вынуждать законом граждан покупать алкотестеры неправильно", - полагает Арзыбеков.

Эта инициатива также вызвала возмущение пользователей соцсетей. Например, Данияр Доробаев считает ее нецелесообразной.

"А что только алкотестер? Давайте водители будут в машине радары возить и вообще запасного, индивидуального гаишника, чтобы государство не тратилось", - пишет он.

Что следует знать об алкотестерах? Алкотестеры бывают четырех видов, но мы остановимся только на двух: персональных и индикаторах. По информации интернет-магазинов Бишкека, индивидуальный алкотестер обойдется примерно в 700 сомов. Произведено устройство в Китае. За качество никто не ручается, и товар не сертифицирован. Согласно открытым данным в Сети, прибор может выйти из строя, если в день делать более одного или двух тестов. В некоторых моделях нет мундштука, из-за чего результаты могут быть неточными.

Индикаторы - это самые простые устройства. В Кыргызстане они стоят около 400 сомов, а производятся также в Китае. По данным в Интернете, имеет невысокую точность. В отличие от индивидуального алкотестера, не показывает количество промилле алкоголя в крови - лишь данные о его наличии либо отсутствии.

Также есть профессиональные и специальные алкотестеры, но их стоимость может варьироваться от 150 до 1 600 долларов.

Позиция милиции Если бы водители имели при себе алкотестер, это было бы не только удобно, но и более безопасно для дорожного движения, сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан на анонимных условиях сотрудник Управления патрульной милиции. По его мнению, дефицитный бюджет не позволит снабдить каждого инспектора алкотестером.

"Обычно мы просим водителей дыхнуть либо дунуть в техпаспорт. Понятно, что это неправильно, но у нас нет выбора. Было бы хорошо, если бы водители возили с собой алкотестер. Например, если они выпили немного и не чувствуют себя пьяными, то могут пройти тест, чтобы понять, садиться за руль или нет", - сказал правоохранитель.

Он подчеркнул, что устройство должно быть качественным и точным.

Нарколог о трудностях использования алкотестеров в Кыргызстане На деле все будет не так, как на бумаге, считает заместитель главврача Республиканского центра наркологии Татьяна Борисова. По ее словам, водителям бессмысленно возить с собой алкотестеры, так как в Кыргызстане не определена допустимая концентрация алкоголя в крови. Этот показатель не должен превышать 0,03 промилле - именно столько организм вырабатывает для обмена веществ.

Таким образом, если человек пил спиртное, то измерять содержание алкоголя в крови ему нецелесообразно. Борисова добавила, что на Совете безопасности также обсуждается другой вопрос, связанный с алкотестерами.

"Милиция хочет выписывать штрафы без нашего участия и прилагать к протоколу данные с алкотестера. Но тогда нужны будут приборы с принтером. В таком случае мало кто захочет дуть в это устройство, так как неизвестно, какой надет мундштук, когда последний раз была поверка и как он настроен", - считает Борисова.

Согласно постановлению правительства, медицинское освидетельствование должно проводиться только в государственных учреждениях здравоохранения, отметила нарколог. Алкотестеры имеют свойство выходить из строя, однако их ремонтом в Кыргызстане никто не занимается.