Digital CASA может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации проекта "Таза Коом" - Бурунчук

31 мая 2017, 19:44 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Digital CASA может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации проекта "Таза Коом". Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук во время встречи с руководителем аппарата Президента КР Сапаром Исаковым.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента, в ходе встречи были обсуждены приоритетные задачи реализации программы цифровой трансформации "Таза Коом", направленного на модернизацию экономики и построение открытого, прозрачного государства.

Сапар Исаков выразил благодарность Всемирному банку за оказываемую поддержку в реализации и продвижении программы "Таза Коом".

"Я считаю, что эта программа очень важна для нашей страны, с точки зрения обеспечения безопасности, предупреждения коррупции, и самое главное, создания равных прав и возможностей для всех граждан страны независимо от их социального положения", - отметил Исаков.

В свою очередь Лилия Бурунчук сообщила о заинтересованности Всемирного банка в поддержке инициативы Кыргызстана по развитию цифровой экономики.

"Всемирный банк готов поддержать программу цифровых преобразований Кыргызстана в рамках проекта Digital CASA. Этот проект может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации программы "Таза Коом", - подчеркнула Лилия Бурунчук.

В ходе встречи стороны также обсудили идею создания трастового фонда для финансирования проектов в рамках программы "Таза Коом".