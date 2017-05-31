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Digital CASA может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации проекта "Таза Коом" - Бурунчук

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/digital-c...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429315-ru.html

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Всемирный банк намерен повысить КР грант-кредит на проект Digital CASA до 50 млн долларов

31 мая 2017, 19:44       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Digital CASA может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации проекта "Таза Коом". Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук во время встречи с руководителем аппарата Президента КР Сапаром Исаковым.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента, в ходе встречи были обсуждены приоритетные задачи реализации программы цифровой трансформации "Таза Коом", направленного на модернизацию экономики и построение открытого, прозрачного государства.
Сапар Исаков выразил благодарность Всемирному банку за оказываемую поддержку в реализации и продвижении программы "Таза Коом".
"Я считаю, что эта программа очень важна для нашей страны, с точки зрения обеспечения безопасности, предупреждения коррупции, и самое главное, создания равных прав и возможностей для всех граждан страны независимо от их социального положения", - отметил Исаков.
В свою очередь Лилия Бурунчук сообщила о заинтересованности Всемирного банка в поддержке инициативы Кыргызстана по развитию цифровой экономики.
"Всемирный банк готов поддержать программу цифровых преобразований Кыргызстана в рамках проекта Digital CASA. Этот проект может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации программы "Таза Коом", - подчеркнула Лилия Бурунчук.
В ходе встречи стороны также обсудили идею создания трастового фонда для финансирования проектов в рамках программы "Таза Коом".

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