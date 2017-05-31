Султанбекова: Правительство заинтересовано в воспитании детей в полноценных семьях

31 мая 2017, 19:56 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Правительство Кыргызстана заинтересовано в воспитании детей и подростков в полноценных семьях. Об этом заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в ходе посещения Военно-Антоновского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр отметила, что в настоящее время Правительство принимает меры по оптимизации обеспечения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

"По Кыргызстану 6% детей считаются сиротами. Но тем временем в стране много домов-интернатов и детских домов, для которых со стороны государства выделяются большие суммы",-сказала Чолпон Султанбекова.

Военно-Антоновский детский дом работает с 1946 года, в котором сейчас воспитываются 120 детей.

Для детей создаются условия обучения будущей профессии по их выбору как парикмахер, повар, швея.

Затем вице-премьер-министр посетила Специализированный дом ребенка в городе Бишкек.

В Доме ребенка, рассчитанном на 110 коек, воспитываются 89 детей до 4-летнего возраста. Многие из них страдают психическими и нервными заболеваниями.

Вице-премьер-министр поздравила малышей с наступающим праздником, и выразила благодарность воспитателям.