С.Исаков встретился с президентом Национального агентства по продвижению информационных технологий Кореи

31 мая 2017, 19:27 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков 31 мая встретился с делегацией Республики Корея во главе с президентом Национального агентства по продвижению информационных технологий Енг Лок Юном.

"Хочу выразить большую признательность вашей делегации за поддержку общенационального проекта цифровой трансформации "Таза коом". Вы делитесь с нами богатым опытом, знаниями", - сказал Сапар Исаков.

Глава Аппарата президента подчеркнул важность реализации проекта для страны, который позволит повысить уровень комфорта и безопасности кыргызстанцев, улучшит качество предоставления государственных услуг и создаст привлекательные условия для ведения бизнеса и развития инновационных технологий.

Сапар Исаков отметил, что в течение последних 6 лет доходная часть бюджета страны выросла в 2,3 раза, основной причиной тому стала борьба с коррупцией, инициированная президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

"Мы хотим создать систему, которая будет предупреждать коррупцию, избавит граждан от предоставления лишних справок, процедур и повысит в целом качество предоставления государственных услуг", - сказал он.

Енг Лок Юн отметил, что "Таза коом" напоминает программу, подготовленную несколько годами ранее в Кореи под названием "Креативная экономика". "Философия "Таза коом" похожа на философию развития Израиля, Южной Кореи", - сказал Енг Лок Юн.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития городов, внедрения и использования инновационных технологий и решений в сфере предоставления государственных услуг, внедрения "умных технологий" в сферы, являющиеся наиболее важными для людей: общественный транспорт, парковки, освещение, теплоснабжения и т.д.