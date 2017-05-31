Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек в сетиОпечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек в сетиЮНИСЕФ и Sputnik Кыргызстан призывают инвестировать в детей — МокуоЮНИСЕФ и Sputnik Кыргызстан призывают инвестировать в детей — Мокуо

В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий (список)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429312-ru.html

Похожие новости

Бишкекчанин собрал электровелосипед и хочет на нем доехать до Астаны

В каких районах Бишкека и Чуйской области 1 июня отключат электричество

В Бишкеке честь Дня защиты детей прошел первый массовый флешмоб

Президентские выборы пройдут 15 октября — решение Жогорку Кенеша

В Бишкеке уже отмечают Международный день защиты детей

31 мая 2017, 19:32       Комментарии

Мэрия города Бишкек подготовила ряд мероприятий, посвященных празднованию 1 июня - Международного дня защиты детей, которые охватят около 25 тысяч детей, сообщили в пресс-службе мэрии.
В 9.00 на площадке по улице Астраханская №16 будет организован праздник для детей.
В 10.00 на площадке ФОК "Газпром детям" пройдет праздничное мероприятие для детей. В это же время в зале спортивного комплекса будет проходить фестиваль дзюдо. Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района - жилых массивах и местных
территориальных управлениях.
В 10:00 в Центре детского творчества детей состоится праздничный концерт, организованы мастер-классы, дети смогут посмотреть театр ростовых кукол под открытым небом "Секреты здорового образа жизни" и выставку творческих работ.
В 10.00 в Бишкекском городском театре имени Умуралиева состоится городской конкурс школьных и внешкольных театральных коллективов. С 10.00 до 16.00 часов в Дубовом парке совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики пройдет
фестиваль "Балдар ааламы". В 11:00 часов в музее имени О. Мануйловой с участием школьников восьмых классов школы-гимназии №24 будут проводиться мастер-классы по лепке и рисованию.
В 10:00 часов в гимназии №5, спорткомплексе "Ала-Тоо" состоятся соревнования по тогуз корголу, теннису, ордо и кулатуу, в средних школах №66, 87, 23 пройдут подвижные игры "Веселые старты" и соревнования по дартсу, в парках Фучика, Ата-Тюрк, бульваре Молодой Гвардии, микрорайоне Асанбай также будут организованы спортивные мероприятия.
В 10.00 в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей, состоящих на учете в ИДН УВД района. Праздник для детей будет организован в 30 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.
В 11.00 в центре "Жаштык" состоится мероприятие "Празднитека", в программе: концерт, спортивные игры, детская дискотека.
В 11.00 в РЦ "Оберег" (ул. Айтиева, ½) пройдет мероприятие для детей с ОВЗ "Цветик-семицветик". С 16.00 часов дети района посетят развлекательный центр "Космопарк". Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района - жилых массивах и
местных территориальных управлениях.
В 11.00 в парке Панфилова будут организованы праздничный концерт, выставка работ детского творчества, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы. В 12.00 часов в открытом бассейне микрорайона Юг-2 (возле дома № 8) состоится открытие летнего купального сезона.
В 12.00 в Государственном цирке для маленьких бишкекчан из приюта для беспризорных детей, школы-интерната №21, школы-интерната для глухих детей, детей из малоимущих семей и детей ЛОВЗ будет показано праздничное представление. С 10 до 12.00 часов для детей, проживающих в МТУ, жилых массивах района и микрорайоне Аламедин-1 также
будет организовано праздничное мероприятие. Праздник для детей будет организован в 27 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.
В 14:00 в Национальном центре детства и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" состоится городское мероприятие для 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе мероприятия - концертная программа и раздача сладких подарков. Мероприятия также пройдут и во всех четырех столичных районах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум