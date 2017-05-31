В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий (список)

31 мая 2017, 19:32 Комментарии

Мэрия города Бишкек подготовила ряд мероприятий, посвященных празднованию 1 июня - Международного дня защиты детей, которые охватят около 25 тысяч детей, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 9.00 на площадке по улице Астраханская №16 будет организован праздник для детей.

В 10.00 на площадке ФОК "Газпром детям" пройдет праздничное мероприятие для детей. В это же время в зале спортивного комплекса будет проходить фестиваль дзюдо. Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района - жилых массивах и местных

территориальных управлениях.

В 10:00 в Центре детского творчества детей состоится праздничный концерт, организованы мастер-классы, дети смогут посмотреть театр ростовых кукол под открытым небом "Секреты здорового образа жизни" и выставку творческих работ.

В 10.00 в Бишкекском городском театре имени Умуралиева состоится городской конкурс школьных и внешкольных театральных коллективов. С 10.00 до 16.00 часов в Дубовом парке совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики пройдет

фестиваль "Балдар ааламы". В 11:00 часов в музее имени О. Мануйловой с участием школьников восьмых классов школы-гимназии №24 будут проводиться мастер-классы по лепке и рисованию.

В 10:00 часов в гимназии №5, спорткомплексе "Ала-Тоо" состоятся соревнования по тогуз корголу, теннису, ордо и кулатуу, в средних школах №66, 87, 23 пройдут подвижные игры "Веселые старты" и соревнования по дартсу, в парках Фучика, Ата-Тюрк, бульваре Молодой Гвардии, микрорайоне Асанбай также будут организованы спортивные мероприятия.

В 10.00 в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей, состоящих на учете в ИДН УВД района. Праздник для детей будет организован в 30 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.

В 11.00 в центре "Жаштык" состоится мероприятие "Празднитека", в программе: концерт, спортивные игры, детская дискотека.

В 11.00 в РЦ "Оберег" (ул. Айтиева, ½) пройдет мероприятие для детей с ОВЗ "Цветик-семицветик". С 16.00 часов дети района посетят развлекательный центр "Космопарк". Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района - жилых массивах и

местных территориальных управлениях.

В 11.00 в парке Панфилова будут организованы праздничный концерт, выставка работ детского творчества, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы. В 12.00 часов в открытом бассейне микрорайона Юг-2 (возле дома № 8) состоится открытие летнего купального сезона.

В 12.00 в Государственном цирке для маленьких бишкекчан из приюта для беспризорных детей, школы-интерната №21, школы-интерната для глухих детей, детей из малоимущих семей и детей ЛОВЗ будет показано праздничное представление. С 10 до 12.00 часов для детей, проживающих в МТУ, жилых массивах района и микрорайоне Аламедин-1 также

будет организовано праздничное мероприятие. Праздник для детей будет организован в 27 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.

В 14:00 в Национальном центре детства и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" состоится городское мероприятие для 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе мероприятия - концертная программа и раздача сладких подарков. Мероприятия также пройдут и во всех четырех столичных районах.