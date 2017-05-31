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В горах дожди — погода по Кыргызстану на 1 июня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429311-ru.html

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Готовы ли школы Кыргызстана к обучению на кыргызском языке?

31 мая 2017, 19:21       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В четверг, 1 июня, в горных районах кратковременные дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 9-14 градусов тепла, днем +23...+28.
В Таласской области ночью от 9 до 14 градусов выше нуля, днем ожидается 23-28.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +12...+17, днем термометры покажут от 24 до 29 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 5-10 градусов со знаком "плюс", днем +19...+24.
В Нарынской области в ночное время 2-7 градусов выше нуля, днем +17...+22.
В Оше осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться в пределах 14-16 градусов тепла, дневная составит от +26 до +28.
В Бишкеке без осадков. Ночью +11...+13, днем 26-28 градусов тепла.

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