В горах дожди — погода по Кыргызстану на 1 июня

31 мая 2017, 19:21 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В четверг, 1 июня, в горных районах кратковременные дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью в пределах 9-14 градусов тепла, днем +23...+28.

В Таласской области ночью от 9 до 14 градусов выше нуля, днем ожидается 23-28.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +12...+17, днем термометры покажут от 24 до 29 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 5-10 градусов со знаком "плюс", днем +19...+24.

В Нарынской области в ночное время 2-7 градусов выше нуля, днем +17...+22.

В Оше осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться в пределах 14-16 градусов тепла, дневная составит от +26 до +28.

В Бишкеке без осадков. Ночью +11...+13, днем 26-28 градусов тепла.