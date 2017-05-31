ЮНИСЕФ и Sputnik Кыргызстан призывают инвестировать в детей — Мокуо

31 мая 2017, 19:30 Комментарии

В проекте будут представлены фотографии из Центрального государственного архива КР, рассказывающие о быте и жизни кыргызских детей из разных регионов страны с 1900-го по 1990 год.

Вторая часть проекта касается уже современных юных бишкекчан, запечатленных в работах фотокорреспондента Sputnik Кыргызстан, в которых передана атмосфера жизни детей в XXI веке.

Часть фоторабот жители и гости столицы увидят на открытых экспозиционных площадках города, среди которых галерея на главной площади страны Ала-Тоо.

Также снимки разместят на 13 баннерах в столице, 37 остановках и на сайте Sputnik Кыргызстан.

"Хочу выразить особую благодарность нашим партнерам - мэрии Бишкека и Sputnik Кыргызстан - за участие в проекте. В Кыргызстане половина населения - это дети и молодежь, поэтому у страны очень перспективное будущее, но оно зависит от нашего отношения к молодому поколению. Мы с партнерами призываем всех инвестировать в детей, чтобы через 100 лет они жили еще лучше, чем сейчас", - сказала Мокуо.

Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.