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ЮНИСЕФ и Sputnik Кыргызстан призывают инвестировать в детей — Мокуо

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429310-ru.html

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31 мая 2017, 19:30       Комментарии

В проекте будут представлены фотографии из Центрального государственного архива КР, рассказывающие о быте и жизни кыргызских детей из разных регионов страны с 1900-го по 1990 год.
Вторая часть проекта касается уже современных юных бишкекчан, запечатленных в работах фотокорреспондента Sputnik Кыргызстан, в которых передана атмосфера жизни детей в XXI веке.
Часть фоторабот жители и гости столицы увидят на открытых экспозиционных площадках города, среди которых галерея на главной площади страны Ала-Тоо.
Также снимки разместят на 13 баннерах в столице, 37 остановках и на сайте Sputnik Кыргызстан.
"Хочу выразить особую благодарность нашим партнерам - мэрии Бишкека и Sputnik Кыргызстан - за участие в проекте. В Кыргызстане половина населения - это дети и молодежь, поэтому у страны очень перспективное будущее, но оно зависит от нашего отношения к молодому поколению. Мы с партнерами призываем всех инвестировать в детей, чтобы через 100 лет они жили еще лучше, чем сейчас", - сказала Мокуо.
Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.

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