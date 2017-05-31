Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек в сети

31 мая 2017, 19:33 Комментарии

Президент США предложил разгадать истинное значение "нового слова" из своего сообщения в микроблоге, пишет "Комсомольская правда".

Опечатка президента США Дональда Трампа рассмешила и заинтриговала пользователей соцсетей. В недавнем неоконченном сообщении американского лидера было обнаружено новое слово.

"Despite the constant negative press covfefe (Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе)", – написал Трамп в своем Твиттер.

Сообщение оставалось в ленте президента несколько часов и вызвало бурную реакцию соцсетей. Толкование неологизма стало одной из главных тем в Твиттер.

Позже и сам Трамп предложил пользователям разгадать значение загадочного слова.

"Кто может разгадать истинное значение "covfefe"?" – спросил глава американского государства в новом сообщении.

Интересно, что неологизм уже засветился в надписях на футболках и был добавлен в базу онлайн-словаря англоязычного сленга "Urban Dictionary".