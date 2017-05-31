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Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек в сети

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/opecha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429309-ru.html

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31 мая 2017, 19:33       Комментарии

Президент США предложил разгадать истинное значение "нового слова" из своего сообщения в микроблоге, пишет "Комсомольская правда".
Опечатка президента США Дональда Трампа рассмешила и заинтриговала пользователей соцсетей. В недавнем неоконченном сообщении американского лидера было обнаружено новое слово.
"Despite the constant negative press covfefe (Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе)", – написал Трамп в своем Твиттер.
Сообщение оставалось в ленте президента несколько часов и вызвало бурную реакцию соцсетей. Толкование неологизма стало одной из главных тем в Твиттер.
Позже и сам Трамп предложил пользователям разгадать значение загадочного слова.
"Кто может разгадать истинное значение "covfefe"?" – спросил глава американского государства в новом сообщении.
Интересно, что неологизм уже засветился в надписях на футболках и был добавлен в базу онлайн-словаря англоязычного сленга "Urban Dictionary".

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