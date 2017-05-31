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В Сузаке сотрудники милиции спасли женщину, которая спрыгнула в реку

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-suzake-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429308-ru.html

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31 мая 2017, 19:10       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Сузакском районе Джалал-Абадской области сотрудники патрульной милиции спасли женщину, которая спрыгнула в реку Көк-Арт, пытаясь покончить собой. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее информации, 30 мая примерно в 18:30 к проезжавшим мимо сотрудникам патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области обратился водитель грузовой автомашины и сообщил о странном поведении неизвестной женщины на мосту, которая, по всей видимости, собирается спрыгнуть.
"На мосту сотрудники милиции сначала никого не обнаружили, но заметили женщину, сидевшую на берегу реки. Женщина сказала милиционерам, что все в порядке и уже собирается уходить домой. На всякий случай милиционеры стали наблюдать, расположившись неподалеку. Вдруг все услышали крики", - рассказали в МВД.
Как оказалось, женщина прыгнула в воду. Через несколько метров ее начало уносить течением. За ней в реку бросился сотрудник патрульной милиции. Второй сотрудник прыгнул в воду чуть ниже по течению. Женщину течением унесло примерно на 50 метров, но ее сумели вытащить из воды.
Личность женщины установили, ею оказалась З.М., 1984 года рождения, мать шестерых детей. По полученным данным причиной попытки свести счеты с жизнью были сложные семейные отношения. В территориальной больнице ей была оказана первоначальная медицинская помощь.
Сотрудниками патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области, которые спасли женщину от суицида, являются старшина милиции Жанузак Мурзакунов, сержант милиции Сапарбай уулу Бекмамат.
В настоящее время Сузакским РОВД проводится проверка по факту попытки суицида.

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