Жениш Разаков: Укрепление единства народа Кыргызстана – важная задача государства

31 мая 2017, 19:12 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Укрепление единства народа Кыргызстана, совершенствование межэтнических отношений, восстановление общих культурных и духовных идей и их распространение является важной задачей государства. Об этом сказал вице-премьер-министр КР Жениш Разаков на шестом заседании межведомственной комиссии по выполнению Плана первоочередных мероприятий на период 2013-2017 годы по реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР, принятой Указом Президента. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По словам Ж.Разакова, эти вопросы могут быть решены при активном участии различных институтов: семьи, образования, культуры, спортивных учреждений, средств массовой информации и гражданского общества.

План первоочередных мероприятий на период 2013-2017 годы по реализации Концепции состоит из 36 пунктов.

Реализация концепции идет по четырем направлениям. Это - Создание системы предупреждения конфликтов, правовое регулирование межэтнических отношений, развитие объединительной роли государственного языка и языкового разнообразия, формирование общей гражданской идентичности.

Для оперативного обмена информацией и принятию мер на республиканском уровне была создана Система раннего предупреждения и предотвращения межэтнических конфликтов Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР. В эту систему входят общественные приемные при районных государственных администрациях в 15 полиэтнических районах и 5 городах республики и мониторинговый центр, в котором создана интерактивная электронная карта зон потенциальных конфликтов.

Также конкретизируется и собирается правовая и нормативная база по регулированию межэтнических отношений для ряда законов КР. В городах и областях республики проведены этнофестивали "Я - гражданин Кыргызстана", Спартакиада "Единство".

Министерством образования и науки в 2016-2017- учебном году по направлению педагогика было выделено 2095 грантов, из которых 585 были выделены – для специалистов по языку.

Для обеспечения стабильности программ многоязыкового обучения с 1 сентября 2015 года 90 преподавателей высших учебных заведений прошли курсы повышения квалификации. Идет процесс разработки единого метода местными и зарубежными университетами по изучению языка преподавания технических предметов. Таким образом, изучение государственного языка будет способствовать интеграции этнических групп в общество.

По итогам заседания признано удовлетворительным исполнение плана мероприятий за 2016 год и 1 квартал 2017 года.