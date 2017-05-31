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Молодежную ассамблею народов Евразии учредили активисты мира

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/molodezhn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429306-ru.html

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31 мая 2017, 19:20       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Молодые лидеры стран Евразии - будущие политики, дипломаты, ученые и общественные деятели из 13 государств съехались на VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. Делегаты выработали программные решения для расширения делового, культурного и общественно-политического сотрудничества стран Евразии. Молодежь собралась в рамках программы "Новое поколение" российского агентства "Россотрудничество".
29 мая - день Евразийской интеграции, отмечается с 2014 года, когда в Астане был подписан Договор об Евразийском экономическом союзе. Нынешние два съезда приурочены к этой дате.
Программа пребывания молодых лидеров общественного мнения стран континента в Москве включала в себя еще и пленарные дискуссии, Международный молодежный форум "Новое поколение Евразии", мастер-классы по противодействию экстремизму, организации добровольческих отрядов, ораторскому искусству, Евразийский фестиваль молодежной науки "Все страны едут в гости к нам" и Евразийский фестиваль национальных культур "Мелодии единства".
В Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии приняла участие и руководитель "Россотрудничества" Любовь Глебова. По ее мнению, для упрочнения гуманитарных связей необходимо способствовать расширению молодежных и студенческих обменов, развитию связей между молодыми деятелями науки, литературы, искусства, создавать площадки для запуска совместных проектов.
Работа делегатов из Германии, Ирландии, Литвы, Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Черногории, Хорватии, Абхазии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана началась с Международного молодежного форума "Новое поколение Евразии".
Ключевым событием пребывания молодежных делегаций на Съезде стала форсайт-сессия "Перспективные направления работы Международного союза молодежных организаций "Молодежная Ассамблея народов Евразии". Создание молодежного крыла международной неправительственной организации "Ассамблея народов Евразии" станет мощным импульсом для установления многолетних деловых и культурных связей на Евразийском пространстве.
В рамках деловой программы делегаты обсудили также подготовку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который намечен на период с 14 по 21 октября в Сочи и Москве.
"Реализация программы "Новое поколение" включает регулярную организацию дискуссионных площадок с молодежными лидерами общественного мнения Европейских и Азиатских стран", - сообщила Л. Глебова. Только в 2017 году состоятся не менее 35 приемов делегаций молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств.
С 2011 года (время старта программы "Новое поколение") Россию посетили более 2000 молодых представителей зарубежных государств. В настоящее время "Россотрудничество" представлено в 81 стране мира 96 представительствами: 72 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах.

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