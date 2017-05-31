Сапар Исаков: "Мы хотим создать систему, которая будет предупреждать коррупцию"

31 мая 2017, 19:25 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков встретился с делегацией Республики Корея во главе с президентом Национального агентства по продвижению информационных технологий Енг Лок Юном. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Хочу выразить большую признательность вашей делегации за поддержку общенационального проекта цифровой трансформации "Таза коом". Вы делитесь с нами богатым опытом, знаниями", - сказал Сапар Исаков.

Глава аппарата Президента подчеркнул важность реализации проекта для страны, который позволит повысить уровень комфорта и безопасности кыргызстанцев, улучшит качество предоставления государственных услуг и создаст привлекательные условия для ведения бизнеса и развития инновационных технологий.

Сапар Исаков отметил, что в течение последних 6 лет доходная часть бюджета страны выросла в 2,3 раза, основной причиной тому стала борьба с коррупцией, инициированная Президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. "Мы хотим создать систему, которая будет предупреждать коррупцию, избавит граждан от предоставления лишних справок, процедур и повысит в целом качество предоставления государственных услуг", - сказал он.

Президент Национального агентства по продвижению информационных технологий Енг Лок Юн отметил, что "Таза коом" напоминает программу, подготовленную несколько годами ранее в Республике Корея под названием "Креативная экономика". "Философия "Таза коом" похожа на философию развития Израиля, Южной Кореи", - сказал Енг Лок Юн.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития городов, внедрения и использования инновационных технологий и решений в сфере предоставления государственных услуг, внедрения "умных технологий" в сферы, являющиеся наиболее важными для людей: общественный транспорт, парковки, освещение, теплоснабжения и т.д.