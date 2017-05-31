Необходимо дальнейшее углубление сотрудничества тюркоязычных стран в рамках ТюркПА – Ч.Турсунбеков

31 мая 2017, 19:30 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Жандоса Асанова.

Торага, отмечая значительную роль ТюркПА направленную на укрепление отношений между тюркоязычными странами подчеркнул, что нынешний год станет особо важным в её деятельности.

В частности, он выразил готовность Жогорку Кенеша получить председательствование от казахстанской стороны в ходе очередного 7-го пленарного заседание ТюркПА во второй половине 2017 года в г.Бишкек. Чыныбай Турсунбеков подчеркнул необходимость дальнейшего углубления сотрудничества тюркоязычных стран в рамках Ассамблеи, что положительным образом повлияет на двусторонние отношения стран-членов ТюркПА

Стороны также детально обсудили проводимые мероприятия по подготовке к 7-му пленарному заседанию ТюркПА, в том числе и повестку дня предстоящего пленарного заседания.