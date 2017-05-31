День 31 Мая: Крупные партии приняли собственный закон

31 мая 2017, 19:02 Комментарии

В Октябрьском районном суде города Бишкек 31 мая состоялось рассмотрение исков в защиту президента Алмазбека Атамбаева. Судья Болотбек Абдуллаев удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о прекращении производства по иску в отношении учреждения "Азаттык медиа" - кыргызской службы Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".

Ранее генпрокурор Индира Джолдубаева предъявила исковые заявления по фактам распространения отдельными СМИ недостоверных и порочащих честь и достоинство президента публикаций. В числе ответчиков по данным искам также значился и "Азаттык".

Публикация на интернет-сайте www.azattyk.org под заголовком "Текебаев заявил, что нашел информацию об имуществе Атамбаева в оффшорах Кипра" появилась 13 февраля 2017 года, в разгар информационного противостояния президента и лидера фракции "Ата Мекен". Доказательств до сих пор никто не предъявил.

30 марта состоялась встреча А.Атамбаева с президентом медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом. Как сообщала пресс-служба президента, встреча состоялась по личной просьбе Кента...

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов сегодня обрушился с критикой на биометрические паспорта. Из слов кандидата в президенты можно сделать вывод, что он недоволен внедрением нового паспорта, считая, что фактически он внедрен только для проведения выборов. В остальном бизнес, мол, несет потери - банки не могут считывать информацию без ридеров, которые надо закупать.

Позже пресс-служба Государственной регистрационной службы распространила заявление, в котором слова депутата о том, что "биометрические паспорта нужны только для выборов", назвала "заблуждением".

Наверное, ответ в причинах обвинений против новых паспортов нужно искать в опасениях кандидата в президенты, что результаты выборов могут быть неблагоприятными для него. Этим же можно объяснять требованиями Бабанова сменить главу ГРС Сарпашева и главу ЦИК Шайлдабекову, которые звучат с осени прошлого года...

Сегодня в ЖК вновь подняли вопрос об увольнении Сарпашева. Депутат Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт") спросил, почему уже третий месяц не решается вопрос Сарпашева. "Как это можно понять? Срок работы комиссии все время продлевают, обязанности председателя ГРС исполняют его заместители, вопрос висит, как будто на эту должность нет других специалистов", - негодовал депутат.

Вокруг истории по участку на Скрябина, 45, после которой начались все неприятности у Сарпашева, ведутся сразу два следствия, а также работает комиссия во главе с вице-премьер-министром Разаковым. Расследования, как и заключение комиссии, повисли в воздухе - решения по ним пока не приняты. Вовлеченным лицам лучше знать, существует ли связь между заявлениями Бабанова и уголовными делами на Сарпашева. Самые умные заняли выжидательную позицию, учитывая непредсказуемые результаты президентских выборов. Но это также держит Сарпашева на крючке - вдруг, действительно, у него есть волшебная кнопка...

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов парламента. Поправки стали результатом победы крупных партий. Сразу несколько поправок указывают, что большие партии попытаются консолидировать власть в будущем составе ЖК. Так, минимальный порог для прохождения в парламент вырос с 7% до 9%. Также восторжествовал принцип абсолютного капитализма - ограничения по тратам на президентскую предвыборную кампанию теперь сняты. С другой стороны, действовавшие до этого ограничения были сплошным лицемерием и оторваны от реальной жизни. Американская демократия к этому шла 238 лет.

Но это не только торжество нескольких больших партий - торговля и компромисс сопровождали две крупнейшие фракции. Одна из сторон опасалась применения админресурса и фальсификаций, а другая опасалась подкупа избирателей.

Наконец, поправки также установили новую дату президентских выборов - 15 октября. Закон должен быть подписан президентом и вступить в силу до 15 июня. Пока ничего не говорит, что он не будет подписан в срок.