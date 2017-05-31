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В каких районах Бишкека и Чуйской области 1 июня отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429301-ru.html

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Мэр Бишкека и посол Индии обсудили возможные сферы сотрудничества

31 мая 2017, 18:45       Комментарии

1 июня в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро"
В Бишкеке 9:00 до 18:00:
– жилмассивы "Кок-Жар" (улицы Улан, Достоевского, Шоокум, Кок-Жайык), "Эне-Сай" (южная часть), "Кок-Жар" (улицы Молдокулова, Шапак, Чар, Шоокум, Кок-Джар, Шабдан баатыра, Кок-Жайык, Арстанбап), пересечение улиц Горького и Шабдан батыра, улицы Осипенко, Тюменская, Чехова, Горького, Гастелло, Панфилова, Медерова, Темирова, Кудрука, проспект Манаса, переулки Кемеровский, Ашхабадский, Беломорский.
С 9:00 до 19:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская, Адырская), улицы Тоголок Молдо, Баялинова.
С 13:00 до 18:00:
– микрорайон "Восток-5", №№ 3/2, 10/2, 11/2, 13/2, 24/2.
С 9:00 до 15:00:
– микрорайон "Восток-5", №№ 3, 4, 7-12, 13 А, 14.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Восток-5", №№ 1/3-8/3, улицы Тыныстанова, № 104, Исанова, Манасчи Сагымбая, Токтогула, жилмассив "Ак-Орго" (улицы Арабаева, Омуракунова, Ай-Кочо), "Ак-Орго" (квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Ашар, А.Омуракунова).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Пригородное (улицы М.Горького, Маяковского, Береговая, Садовая, Сибирская), Арчалы, Байгельди, Аламудун (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Набережная, Заречная, Чапаева, Гидростроителей), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Верхняя, Октябрьская), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизия, Украинская, Тихая), Молдовановка;
– села Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная), совхозе Фрунзе (улицы Животноводства, Восточная, Фрунзенская, Комсомольская), поселок Винсовхоз имени Крупской;
– город Кара-Балта ("Квартал Победы", №№10, 11, Фрунзенская), Новониколаевка (улицы Новосадовая, Фрунзе).
С 9:00 до 14:00:
– село Ак-Джол.

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