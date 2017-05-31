Дорожные органы Кыргызстана ищут новые технологии

31 мая 2017, 19:08 Комментарии

На протяжении двух дней 29-30 мая по инициативе министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова в Кыргызстане прошла научно практическая конференция на тему "Внедрение новых технологий на дорогах Кыргызстана".

По данным ведомства, в современных условиях дорожным органам Кыргызстана необходим поиск новых технологий для повышения надежности и долговечности дорог и дорожных сооружений с целью предупреждения образования трещин и преждевременное их разрушение.

"В рамках конференции показано практическое применение спецтехники по строительству и ремонту автодорог с применением новой технологии, в частности представители компании ТОО "ЮнидАс Групп" представили участникам конференции на практике современную технологию проведения ямочного ремонта и залечивания трещин. Актуальным является предлагаемая технология устройства двойной поверхностной обработки с использованием полимербитумных эмульсий и синхронное распределение эмульсии и щебня оборудованием Чипсилер. Это новое оборудование позволит уйти дорожникам от традиционным старых методов ямочного ремонта и заделывания трещин на автодорогах для чего требуется много времени", – говорится в сообщении.

А с появлением нового поколения спецтехники по проведению ямочного ремонта и заделыванию трещин можно будет в кратчайшие сроки проводить эту работу и соответственно уйти от многочисленных жалоб и претензий кыргызстанцев по этому вопросу. Устройство двойной поверхностной обработки с использованием полимербитумных эмульсий является актуальным, поскольку качество дорожных покрытий по показателям ровности и устойчивости к влаге оставляет желать лучшего.