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Милиционеры спасли женщину, пытавшуюся покончить собой, прыгнув в реку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429298-ru.html

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31 мая 2017, 18:12       Комментарии

В Сузакском районе сотрудники патрульной милиции вызволили из реки Көк-Арт женщину, которая прыгнула в воду пытаясь покончить с собой, сообщает пресс-служба МВД.
Накануне к проезжавшим мимо сотрудникам патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области обратился водитель грузовой автомашины и сообщил о странном поведении неизвестной женщины на мосту, которая, по всей видимости, собирается прыгнуть в воду.
"На вопросы милиционеров она ответила все ли в порядке, и добавила, что уже собирается уходить домой. На всякий случай милиционеры стали наблюдать, расположившись невдалеке. Вдруг все услышали крики: кто-то звал на помощь, показывая в сторону реки. Женщина прыгнула в воду за ней бросился сотрудник патрульной милиции. Прибежавшие на помощь люди, помогли им выбраться из воды. Личность женщины установили – это З.М., 1984 года рождения, мать шестерых детей. По полученным данным причиной попытки свести счеты с жизнью были сложные семейные отношения", – говорится в сообщении.
В настоящее время Сузакским РОВД проводится проверка по факту попытки суицида.

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