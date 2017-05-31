Милиционеры спасли женщину, пытавшуюся покончить собой, прыгнув в реку

31 мая 2017, 18:12 Комментарии

В Сузакском районе сотрудники патрульной милиции вызволили из реки Көк-Арт женщину, которая прыгнула в воду пытаясь покончить с собой, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне к проезжавшим мимо сотрудникам патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области обратился водитель грузовой автомашины и сообщил о странном поведении неизвестной женщины на мосту, которая, по всей видимости, собирается прыгнуть в воду.

"На вопросы милиционеров она ответила все ли в порядке, и добавила, что уже собирается уходить домой. На всякий случай милиционеры стали наблюдать, расположившись невдалеке. Вдруг все услышали крики: кто-то звал на помощь, показывая в сторону реки. Женщина прыгнула в воду за ней бросился сотрудник патрульной милиции. Прибежавшие на помощь люди, помогли им выбраться из воды. Личность женщины установили – это З.М., 1984 года рождения, мать шестерых детей. По полученным данным причиной попытки свести счеты с жизнью были сложные семейные отношения", – говорится в сообщении.

В настоящее время Сузакским РОВД проводится проверка по факту попытки суицида.