Россия введет ограничение на использование водительских прав иностранцами

31 мая 2017, 18:27 Комментарии

Законопроект об ограничении/запрета принят в 2013 году, с возможностью обменять национальные водительские удостоверения на российские до 1 июня 2015 года, в дальнейшем возможность обмена водительских удостоверений продлена до 1 июня 2017 года, сообщает пресс-служба МИДа.

За предусмотренный период иностранные граждане, в том числе и наши соотечественники, вовлеченные в предпринимательскую/трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на территории РФ, в течение предусмотренного законодательством срока обязаны обменять национальные водительские удостоверения на российский аналог.

"Информация о запрете на управление транспортными средствами на основе иностранных водительских удостоверений неоднократно озвучивалась на встречах с кыргызской диаспорой, где предлагалось придерживаться соблюдения законов страны пребывания, т.е., обменять национальные водительские удостоверения на российский аналог", – говорится в сообщении.

В настоящее время посольство КР ожидает получение официального уведомления от российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений.