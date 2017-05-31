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Россия введет ограничение на использование водительских прав иностранцами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rossiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429297-ru.html

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В РФ могут запретить иностранные водительские права. Кыргызстанцам советуют поменять их на российские

31 мая 2017, 18:27       Комментарии

Законопроект об ограничении/запрета принят в 2013 году, с возможностью обменять национальные водительские удостоверения на российские до 1 июня 2015 года, в дальнейшем возможность обмена водительских удостоверений продлена до 1 июня 2017 года, сообщает пресс-служба МИДа.
За предусмотренный период иностранные граждане, в том числе и наши соотечественники, вовлеченные в предпринимательскую/трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на территории РФ, в течение предусмотренного законодательством срока обязаны обменять национальные водительские удостоверения на российский аналог.
"Информация о запрете на управление транспортными средствами на основе иностранных водительских удостоверений неоднократно озвучивалась на встречах с кыргызской диаспорой, где предлагалось придерживаться соблюдения законов страны пребывания, т.е., обменять национальные водительские удостоверения на российский аналог", – говорится в сообщении.
В настоящее время посольство КР ожидает получение официального уведомления от российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений.

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