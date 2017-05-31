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Премьер: Из-за коррупции сокращается площадь орошаемых пахотных земель

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360783_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429293-ru.html

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31 мая 2017, 17:58       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 мая, ознакомился с итогами работы межведомственной комиссии по проведению инвентаризации земельных участков орошаемой пашни на территории страны, застроенных индивидуальными жилыми домами до 31 июля 2009 года.
Комиссия была создана распоряжением главы правительства 11 ноября 2016 года во главе с директором Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбеком Муратбековым. В состав группы вошли и депутаты Жогорку Кенеша, представители соответствующих государственных органов и гражданского общества.
Межведомственной комиссией был составлен персонифицированный реестр с указанием данных владельцев, границ и площади земельных участков орошаемой пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами.
Согласно составленному реестру, в 220 сельских округах 7 областей страны выявлены 13 992 гектара земли сельскохозяйственного назначения, на которых построены 41 509 жилых домов, где проживают 46 378 семей.
Премьер-министр отметил, что первый этап работы по проведению инвентаризации земельных участков завершен. Он напомнил, что на первом этапе изучены факты строительства жилья на земельных участков орошаемой пашни до 31 июля 2009 года. Результаты работы комиссии будут представлены на рассмотрение парламента.
Следующим этапом работы станет создание новой межведомственной комиссии с участием правоохранительных органов страны. Комиссия проведет инвентаризацию земельных участков сельскохозяйственного назначения, застроенных жилыми домами и запланированных под строительство после 31 июля 2009 года. Основной задачей комиссии будет дача юридической оценки действиям сторон, допустивших строительство жилья на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
Жээнбеков особо подчеркнул жесткую позицию правительства по данному вопросу и отметил, что в этом вопросе прежде всего должен учитываться тот факт, что из-за коррумпированных действий группировок на местах сокращается площадь орошаемых пахотных земель.

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